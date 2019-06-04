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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:28 م

حمدي المرغني: "حملة فرعون" ملىء بالمفاجآت وكواليسه كانت ممتعة

حمدي المرغني
حمدي المرغني
محمد مجدي
dostor.org/2654064

قال الفنان حمدي المرغني إن فيلمه الجديد "حملة فرعون" مفاجأة كبيرة للجمهور سواء على مستوى الدور الذي قدمه أو على مستوى قصة الفيلم نفسه، وتابع: "فمن سيشاهد الفيلم خلال موسم عيد الفطر سيرى ويعلم بنفسه حجم المجهود الكبير الذي بذلناه خلال تصويره خاصة في مشاهد الأكشن التي قدمناها خلاله".

وأوضح المرغني قائلًا: قصة الفيلم مقتبسة من الرواية الشهيرة "العظماء السبع"، وقد تم تحويلها من قبل في عمل سينمائي للزعيم عادل إمام حمل عنوان "شمس الزناتي"، ونحن نقدمها لمرة جديدة ولكن بشكل مختلف للغاية وأتمنى أن يجد النجاح المطلوب.

وحول كواليس التصوير رد المرغني قائلًا: "الكواليس كانت مرحة ولكن بها الكثير من التعب لأن المشاهد كانت أغلبها ما بين مصر ولبنان وكانت في وقت متقارب، واعتمدت على الأكشن، ومع كل هذا التعب الذي وجدناه خلال التصوير، أنا منتظر بفارغ الصبر ردود الأفعال حول العمل".

واختتم قائلًا: المنافسة خلال موسم الفطر مشرفة وأنا فخور بالأعمال المشاركة فيه ومن ضمنها "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة و"الممر" لأحمد عز، بالإضافة إلى فيلمنا "حملة فرعون"، كما أن الموسم هذا العام متنوع ما بين الأكشن الذي ذكرته والكوميدي بمشاركة محمد سعد في فيلمه "محمد حسين" و"سبع البرمبة" لرامز جلال، فالوجبة متكاملة بالنسبة للجمهور، والذي نعمل من أجله ونحاول تقديم الأفضل له طوال الوقت.

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