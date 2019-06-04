موسكو: إخلاء وكالة "روسيا سيقودنيا" بعد تسلم رسائل تفيد بوجود متفجرات

أفادت الوكالة الروسية الدولية للإعلام "روسيا سيفودنيا"، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إجلاء العاملين والموظفين بعد تسلم رسائل مجهولة المصدر عن وجود متفجرات بها.



وأضافت الوكالة - في بيان - أنه بعد استلام الرسالة المجهولة، بدأ التفتيش بمساعدة خدمة الحماية الخاصة بمركز أمن الدولة وجهاز الأمن التابع للوكالة، وتم فحص المبنى الواقع في "زوبوفسكي بوليفار" للتعرف على المواد المتفجرة، مشيرة إلى أنه لم يتم اكتشاف أي متفجرات.



ويذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات عن تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة ومحطات قطارات مزدحمة وأبنية سكنية تغص بقاطنيها، وذلك في العديد من المدن الروسية، وكانت نسبة 99.9% من هذه البلاغات كاذبة.



وكانت وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أن البلاغات الكاذبة حول وجود متفجرات بمنشآت في العاصمة الروسية موسكو تأتي بشكل رئيسي من اليابان وتركيا وأوكرانيا.