محافظ قنا: توريد 163 ألفًا و57 طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

قال محافظ قنا عبد الحميد الهجان، إنه تم توريد 163 ألفًا و57 طن قمح للصوامع والشون حتى الآن، وذلك منذ بد موسم التوريد، لافتًا إلى أن المحافظة تستهدف تسلم 190 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري والذي يستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وأضاف الهجان - في بيان اليوم - أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلى التموين، والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات؛ لتسلم القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة، ومن ثم سعر الأردب، حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيها لدرجة النقاوة 23.5 قيراط.



وأوضح أنه سعر الأردب بلغ 670 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا، و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدًا أنه لا يتم تسلم أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وأكد تقديم كل التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.



من جهته.. قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن كميات القمح الموردة لشون وصوامع المحافظة موزعة كما يلي: 62 ألفا و601 طن تم توريدها إلى الشون والصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر العليا، و100 ألف و198 طنًا تم توريدها إلى الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين و257 طنًا تم توريدها إلى الشون التابعة للبنك الزراعي.