رولان جاروس: كونتا أول بريطانية منذ 36 عامًا تبلغ نصف النهائي

أصبحت جوهانا كونتا أول بريطانية تبلغ نصف نهائي بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى، منذ 36 عاما بعد تغلبها الثلاثاء على الأمريكية سلون ستيفنز.



وهزمت كونتا، المصنفة 26 عالميا، وصيفة النسخة الماضية بمجموعتين 6-1 و6-4، لتضرب موعدا مع الفائزة من مباراة التشيكية اليافعة ماركيتا فوندروشوفا والكرواتية بترا مارتيتش المصنفة 31.



وكانت جو ديوري آخر بريطانية تبلغ هذا الدور عام 1983.



وكسرت كونتا (28 عاما) النحس الذي يلاحقها في رولان جاروس، إذ لم يسبق لها أن فازت بأي مباراة خلال مشاركاتها الأربع السابقة.



وتأهلت كونتا الى الدور نصف النهائي لاحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الثالثة في مسيرتها بعد بطولتي أستراليا المفتوحة عام 2016 وويمبلدون 2017.



وقالت كونتا بعدما حققت فوزها الثالث على ستيفنز هذا العام: "اللعب للمرة الأولى على ملعب (فيليب) شاترييه الجديد كان رائعا، خصوصا امام واحدة من أفضل اللاعبات في العالم".



وتابعت: أنا سعيدة جدا لأن الظروف (المناخية) كانت عاصفة، وسلون هي نوع من اللاعبات اللواتي بإمكانهن انتزاع المباراة.



ونجحت كونتا في كسر إرسال بطلة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة في الشوطين الرابع والسادس من المجموعة الأولى، لتفوز بها بعد 35 دقيقة.



ومع افتتاح المجموعة الثانية كسرت كونتا، البالغة 26 عاما، إرسال منافستها، ما كان كافيا لحسم المجموعة والمباراة لصالحها.