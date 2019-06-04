سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة السيسي بعيد الفطر للجالية المصرية

نقل السفير أيمن مشرفة، سفير مصر لدى الجزائر، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الثلاثاء، إن السيسي دائما ما يحرص على تهنئة أبنائه المصريين المغتربين بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.



وأضاف مشرفة، أنه يحرص دائما على الالتقاء بأبناء الجالية المصرية في الجزائر، للتعرف على مشاكلهم، وحلها، وكذلك ممثلي الشركات المصرية العاملة في الجزائر لدعم نشاطاتهم وبحث دفعها قدما إلى الأمام.



وكان الرئيس السيسي قد بعث برقية تهنئة للمصريين في الخارج قال فيها "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج بكل سعادة وسرور، ابعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".



وأضاف الرئيس السيسي: "أتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار، عيد سعيد.. وكل عام وأنتم بخير".



يذكر أن الجزائر تحتفل اليوم الثلاثاء بأول أيام عيد الفطر المبارك.

