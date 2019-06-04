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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:12 م

ننشر أرقام الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الأقصر

ننشر أرقام الإبلاغ
هدي الأمير
dostor.org/2654051

وجه المهندس سامي وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعليمات مشددة لقطاع توزيع كهرباء الأقصر باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا من القطاع لقدوم عيد الفطر المبارك، في إطار جهود شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، في الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لجموع المواطنين بالأقصر.

ومن جانبه، عقد المهندس زكريا عبد الحميد سلام رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع مديري العموم والإدارات والهندسات لبحث التدابير اللازمة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك ومتابعه التعليمات السابقه بخصوص تأمين استمرارية التغذية الكهربائية لجميع الساحات الكبرى التى ستقام فيها شعائر صلاة العيد بالمحافظة.

كما وجه بضرورة صرف حصص إضافية من مهمات التشغيل والصيانه لجميع الهندسات، وشدد على جميع رؤساء الهندسات بتشكيل فرق طوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك، وأكد على تنفيذ التعليمات وضرورة اليقظة التامة وسرعة اصلاح الأعطال والعمل على تقليل زمن العطل.

كما وجه بنشر أرقام تليفونات طوارئ أعطال الشبكات على جموع المواطنين.

كما أصدر المهندس سامي وردة رئيس مجلس الإدارة، قرارًا بوقف الإجازات والراحات لجميع رؤساء الهندسات ومهندسي التشغيل والعاملين بالتشغيل والصيانة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وتنشر "الدستور" أرقام تليفونات طوارئ الأعطال بشبكات الكهرباء على مستوى المحافظة.

أولا: هندسة كهرباء اسنا شرق
01204973507

ثانيا: هندسة كهرباء اسنا غرب ( اصفون )
01204975149 شبكه اصفون
01204972899 شبكه توماس

ثالثا: هندسة كهرباء ارمنت
01204974584 شبكه ارمنت الوابورات
01204901161 شبكه ارمنت الحيط

رابعا: هندسة كهرباء غرب الاقصر
01204967027 سياره شبكه القرنه
01204890146 شبكه القرنه
01204890702 شبكه الضبعيه 01204890382 سياره شبكه الضبعيه
٠١٢٠٤٨٩٠٣٨٢

خامسا: هندسة كهرباء جنوب الأقصر
01204893218 شبكه العواميه

سادسا: هندسة كهرباء شمال الأقصر
01204893605 شبكه ابو الجود

سابعا: هندسة كهرباء البياضيه
01204896064

ثامنا: هندسة كهرباء العديسات
01204898997

تاسعا: هندسة كهرباء الزينيه
01204894678 شبكه الزينيه
01204894680 سياره شبكه الزينيه

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