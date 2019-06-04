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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:12 م

"البحوث الإسلامية" يحدد الشروط الواجبة لأداء صلاة العيد

البحوث الإسلامية
أميرة العناني
dostor.org/2654050

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الشروط الواجب توافرها لأداء صلاة العيد مثلها مثل الذي يشترط لأداء باقي الصلوات.

وأضاف "البحوث الإسلامية"، أنه يشترط لصلاة العيد ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة، وأن تؤدى في الوقت.

يبدأ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وينتهي بدخول وقت صلاة الظهر، ويستحب أداؤها في الساحات، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، فقد روى مسلم عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ".

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