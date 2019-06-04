أسقف نقادة يترأس احتفالات عيد الأنبا إبرام

ترأس الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا بيمن أسقف نقادة، احتفالات عيد الأنبا إبرام أسقف الفيوم الراحل، بديره بالعزب- بالفيوم، وخلال الاحتفالات قام الأنبا بيمن والأنبا إبرام بتطيب جسد الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة.



ولقب الأنبا إبرام بصديق الفقراء، ورجل العطاء؛ لشدة اهتمامه بمساعدة المحتاجين، فهوعاش بين القرنين التاسع عشر والعشرين من الميلاد، وعندما سمع الكاتب الإنجليزي ليدر وهو في فرنسا، عن أسقف مصري قديس، أسرع بالسفر إلى القاهرة مع زوجته ليلتقيا به.



وفي عام 1881، رُسم الأنبا إبرام أسقفا على الفيوم وبني سويف والجيزة، فحوّل الأسقفية إلى دار للفقراء، حيث خصص الأسقف الدور الأول من داره للفقراء، والعميان، والمرضى، ورحل الأنبا إبرام أسقف الفيوم في 10 يونيو عام 1914.