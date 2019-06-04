بوتين يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينج مباحثات غدا الأربعاء حول التسوية السورية وفنزويلا والعلاقات مع الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة.



وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "سنولي قطاع الطاقة اهتماما كبيرا أثناء هذه المحادثات، والذي هو المحرك الهام لتعاوننا التجاري والاقتصادي الثنائي"، كما أشار إلى أن البلدين ستوقعان نحو 30 وثيقة خلال زيارة الزعيم الصيني شي جين بينج إلى روسيا والتي ستبدأ غدا الأربعاء وحتى 7 يونيو الجاري، بالإضافة إلى إصدار بيان حول تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.



وأضاف أوشاكوف: "الرئيسان سيتبادلان الآراء كذلك بشأن الوضع حول إيران وملفها النووي، حيث تعتقد روسيا والصين أن الخطة الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي مع طهران تحل بشكل فعال مشكلة ضمان الطابع السلمي الاستثنائي للبرنامج النووي الإيراني وتسهم بشكل عام في نظام عدم الانتشار".



وأكد أوشاكوف أن الرئيسين سيناقشان أيضا التسوية السورية والوضع في فنزويلا والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعلاقات بين روسيا والصين مع القوى الغربية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.