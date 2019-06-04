براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 30 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه، مع توافر مواصلات أو بدل للمقبولين لتلك الوظائف.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 أخصائي تسويق، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس سياسة واقتصاد، وإدارة أعمال، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 4 آلاف جنيه.



كما تحتاج الشركة، موظفة استقبال، على أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على مؤهل عالٍ، وألا يزيد عمرها عن 28 سنة، وأن يكون لديها خبرة من سنة إلى 3 سنوات، وذلك براتب 3 آلاف جنيه.



كما تطلب الشركة، 3 مهندسين برمجة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، حاسب آلي، و3 مهندسين "إنتاج، كهرباء، كمبيوتر"، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، كهرباء، حاسب آلي، وأن يكون لديه خبرة من سنة إلى 5 سنوات، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك براتب 5 آلاف جنيه.



وتتضمن الوظائف أيضا، 20 فني إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي "كهرباء، إلكترونيات"، براتب يتراوح من 1500 إلى 1800 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 0238202011، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثانية، قطعة 103170، بمدينة السادس من أكتوبر.