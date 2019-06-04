أسعار كحك العيد اليوم.. والبيتى فور بـ85 جنيهًا للكيلو

تراجعت أسعار الكحك بجميع أنواعه تراجعا طفيفا، اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الفطر المبارك، في الأسواق المصرية والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.



وجاءت الأسعار بأسواق محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة- الجيزة -القليوبية" كالآتى:

الكحك السادة بداية من 65 إلى 105 جنيهات للكيلو.

الكحك بالملبن من 70 إلى 135 جنيها للكيلو.

الكحك بالمكسرات من 110 جنيهات إلى 220 جنيها.

البيتى فور يتراوح سعره ما بين 85 و210 جنيهات للكيلو.

الغُريِّبة السادة بين 50 و190 جنيها للكيلو.

الغُريِّبة بالفستق من 130 إلى 250 جنيها للكيلو.

بسكويت نشادر من 65 إلى 130 جنيها للكيلو.

بسكويت برتقال بلغ سعره ما بين 70 و140 جنيها للكيلو.

كحك عجمية من 85 إلى 150 جنيها للكيلو.