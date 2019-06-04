"ماي" تؤكد مواصلة الجهود لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، مواصلة بلادها العمل على إبرام اتفاقية تجارة حرة طموحة مع الولايات المتحدة.



وقالت ماي - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة - إنه "على مدى العامين ونصف العام الماضيين حظينا أنا والرئيس الأمريكي بمهام أن نكون الحارسان الأحدث للعلاقة الثمينة التي تجمع بلدينا.. وكمن سبقنا من قادة عندما واجهنا تهديدات تمس أمن مواطنينا وحلفائنا وقفنا معا وتعاونّا".



وأشارت إلى التعاون البريطاني - الأمريكي في العديد من الأحداث، والتي من بينها طرد الولايات المتحدة 60 ضابطا استخباراتيا روسيا تضامنا مع موقف المملكة المتحدة عندما استخدمت روسيا غاز الأعصاب المميت في شوارع مدينة سالزبوري البريطانية، وعند استخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات ضد الأطفال والمدنيين في سوريا، على حد وصفها.



وأكدت ماي دعمها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث تقدمت بالشكر إلى الرئيس دونالد ترامب على دوره بشكل جزئي في التنويه بضرورة مشاركة الأعباء المالية داخل الحلف؛ ما دفع المزيد من الأعضاء في الحلف للتعهد بزيادة مشاركتها في الانفاق الدفاعي.