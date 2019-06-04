مصر للطيران تشارك في معرض أوروبا للشحن الجوي

شارك وفد من الشركة الوطنية مصر للطيران للشحن الجوي، ترأسه الطيار باسم جوهر رئيس الشركة، في فاعليات معرض أوروبا للشحن الجوي Air Cargo Europe، المنعقد خلال الفترة ما بين 4 إلى 8 يونيو الجاري، في مركز المعارض بمدينة ميونيخ الألمانية.



تأتي مشاركة مصر للطيران في معرض أوروبا للشحن الجوي، ضمن استراتيجية الشركة في التواصل مع صناع القرار في قطاع الشحن الجوي والاطلاع على آخر المستجدات في صناعة الشحن أوروبيا وعالمية، خاصة في ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لتحديث أسطول الشحن الجوي، بعد ضم طرائتي من طراز الايرباص A330 200 حمولة 59 طنا، بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع، لتنضم لأسطول الشركة لاستيعاب الزيادة في الحركة.



ويعتبر معرض أوروبا للشحن الجوي الذي يقام كل عامين أهم معرض للخدمات اللوجستية والنقل وتقنية المعلومات وإدارة التوريد في العالم، ويحظى باهتمام كبير من العاملين في هذه القطاعات ويشكل منصة مثالية لجميع العاملين في قطاع الطيران والشحن للتواصل مع أقرانهم ونظرائهم ومناقشة التحديات الراهنة.