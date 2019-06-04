بسبب الرياح.. سقوط لوحة إعلانية وشجرة.. وتعزيزات من "مرور الجيزة"

عملًا على التسهيل على المواطنين وحرصًا على سلاسة التدفق المروري، دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعزيزات مرورية في شارعي التحرير بمنطقة الدقي وجامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بعد سقوط شجرة ولافتة إعلانات.



وقالت مصادر أمنية، إنه تم الدفع بالخدمات المرورية بعد تلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط شجرة في شارع التحرير في الاتجاه القادم من البحوث الى قسم الدقي ووسط البلد بسبب تيار الهواء.



وكذلك وصل بلاغ آخر يفيد بسقوط لافتة إعلانية ٣ متر على جانبها في شارع جامعة الدول العربية في اتجاه شارع السودان.



وأفادت المصادر أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة وجاري التدخل ورفع الشجرة واللافتة الإعلانية.

