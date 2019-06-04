وزير الوحدة الكوري الجنوبي: المحادثات جارية مع برنامج الأغذية لتقديم المعونات للشمال

قال كيم يون-تشول، وزير الوحدة الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، إن المناقشات مع برنامج الأغذية العالمي جارية بشأن المعونات الغذائية المحتمل إرسالها لكوريا الشمالية، في إشارة إلى أن الحكومة ربما تختار إرسال الغذاء عن طريق الوكالة الدولية بدلا من الشحن المباشر.



وجاءت تصريحات كيم خلال اجتماعه مع الصحفيين الأجانب في سول، في الوقت الذي تقوم فيها الحكومة الجنوبية بمراجعة خططها لتزويد الشمال بالمعونات الغذائية استجابةً للتقارير التي تشير إلى مواجهة البلد الفقير لنقص متزايد في الغذاء.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن كيم قوله - فيما يتعلق بإمداد الشمال بالمعونات الغذائية - "لا نزال مستمرين في مناقشات مفصلة مع برنامج الأغذية العالمي".



وقال "إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن ضمنهم الولايات المتحدة، لديهم تفاهم مشترك بأنه حتى في ظل نظام العقوبات، يجب ضمان سير الأنشطة الإنسانية".



وذكر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، في تقرير مشترك الشهر الماضي، أن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية في العام الماضي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2008، وقدرا أن حوالي 10 ملايين شخص أو ما يعادل 40 % من سكان الشمال في حاجة ماسة إلى الغذاء.