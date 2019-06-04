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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 03:05 م

إكسبرس: هرم "أوناس" في مصر يكشف التحول من المجاعة إلى الازدهار

إكسبرس: هرم أوناس
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2653989

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن الفيلم الوثائقي الذي يتحدث عن أسرار بناء الأهرامات في مصر، كشف عن مفاجأة تم العثور عليها في المقابر الجماعية الموجودة بالقرب من هرم سقارة.

وتابعت أن المؤرخين عثروا على اكتشاف فريد داخل مقبرة الفرعون، ليحلوا لغز جديد للحضارة الفرعونية التي تصل لأكثر من 4500 عام، ولايزال ممكن رؤية بقايا الإمبراطورية العظيمة على ضفاف النيل وفي الآثار القديمة وعلى رأسها الاهرامات وأبو الهول.

وأضافت أن المقبرة التي حملت المفاجأة كانت لفرعون يدعى "أوناس" وهو الحاكم التاسع والأخير للأسرة الخامسة.

وأشارت إلى أن "أوناس" كان لديه هرم في منطقة سقارة وهو أصغر المباني الملكية التي لاتزال قائمة حتى اليوم، وفي الداخل كان هناك العديد من المقابر المستطيلة، المصممة لعائلة الملك.

وأوضخت أن المؤرخ وعالم المصريات كيرتيس ريان اكتشف أن مصر عانت من المجاعة خلال عهد أوناس، وقد جرى تسجيل ذلك على جدران المقبرة، ولكن لم يستمر الوضع طويلًا حيث نجح أوناس في الخروج من الأزمة ببناء قنوات جديدة وتحول الوضع من مجاعة إلى عصر ازدهار.

وأضاف "نجح أوناس في تحويل مصر من خلال تربية كميات كبيرة من الماشية وتنظيم صيد الأسماك، لتخرج من مرحلة المجاعة وتنتقل لدولة مزدهرة للغاية".

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