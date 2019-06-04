أسقف دشنا يقدم التهنئة لمحافظ قنا بعيد الفطر المبارك

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها والأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها والأنبا إسطفانوس ممثل كنيسة الأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأكد الوفد القبطي عمق المشاعر بين المسلمين والمسيحيين التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة التي يشهد لتماسكها التاريخ، مؤكدين أن أعياد المصريين للجميع، فشعب مصر بكل أطيافه يتطلع إلى مستقبل أفضل لبلدنا الحبيب يسوده التقدم والرخاء بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.



وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.