الخميس.. عرض مسرحي لأطفال المركز الثقافي بطنطا

يبدأ أول عرض مسرحي من بطولة أطفال المركز الثقافي بطنطا، يوم الخميس المقبل، حيث يستضيف مسرح المركز الثقافي بطنطا، والتابع لفرع ثقافة الغربية، العرض المسرحي "حكاية الشاطر قرن الفول"، ويُقدم العرض لجماهير المركز بالمجان، وذلك بداية من يوم الخميس المقبل، في الثامنة والنصف مساءً، ويستمر لمدة 10 أيام.



وقالت عزة عادل، مدير المركز الثقافى بطنطا، إن هذا العرض يعد أحد أفضل العروض وأميزها فى تاريخ مركز ثقافة طنطا، حيث يُعد أول عرض مسرحي من بطولة أطفال المركز الثقافي.



وأضافت أن العرض اشترك فيه العديد من الفنانين المبدعين بالغربية، كالكاتب سمير عبد الباقي، وموسيقى وألحان عبد الله رجال، واستعراض رامي جوهر، وديكور وملابس سمير زيدان، وإخراج السيد فجل.