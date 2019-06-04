مورينيو: صلاح على أعتاب "الكرة الذهبية" ومجد إفريقي جديد

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، حوار مع المدير الفني جوزيه مورينيو، بعد فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.



وقال "مورينيو": "في حال فازت مصر بكأس الأمم الإفريقية سيكون أمام محمد صلاح فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية".



وتاب: "فوز مصر بالبطولة يعني خطوات كبيرة نحو الجائزة الأولى في العالم، والبحث عن مجد إفريقي بعد تحقيق المجد الأوروبي".



وأشار إلى أنه يجب على "صلاح" العمل جاهدًا حتى يفوز بالبطولة الإفريقية إذا كان يريد المنافسة بقوة على "الكرة الذهبية".



وأضاف: "البطولة تقام في مصر، ما يجعل الفوز بها مطلبًا جماهيريًا كبيرًا، وكما قال صلاح الكأس الأوروبية بداية لتحقيق أحلامه".