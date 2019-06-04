ميرور: تألق صلاح إفريقيًا سيعوض إخفاق الفراعنة في كأس العالم

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن محمد صلاح لاعب نادي ليفروبل سيقود مصر في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام على أراضيها، وتتزامن مع فوز ليفربول بالكأس الأوروبية وهو ما يعني أنه سيقود الفراعنة بمعنويات مرتفعة للغاية.



وأشارت إلى أن الكثيرين شعروا بخيبة أمل كبيرة بعد عدم فوزه بالجائزة العام الماضي على الرغم من موسمه الأول المذهل مع ليفربول، واحتل المرتبة السادسة بعد أن أعاقه ما حدث في كأس العالم وفشل الفراعنة في الحصول على نقطة واحدة.



وأوضحت أن صلاح عاد بقوة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وقد يحصل على مجد جديد في البطولة الإفريقية التي ستقام خلال الشهر الجاري.

