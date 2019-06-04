استكمال أعمال فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لـ"المصرية بلازا"

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقة اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، بتفقد أعمال استكمال فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية بمدينة الزقازيق؛ تمهيدًا لإعادة رصفها ورفع كفائتها وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، بعد أن قام مالك الشركة بالتعدي عليها وغلقها وحرمان المواطنين وأصحاب السيارات من المرور الآمن بها.



أكد المحافظ أن هذه الشوارع تمثل محاور مرورية جديدة داخل المدينة وتساهم بشكل كبير في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفك الاختناقات وتقليل الوقت والجهد وتساعد على انتظام حركة المرور.



وأمر المحافظ بإعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية وتهذيب وقص الأشجار المائلة لاستعادة الحركة المرورية بها وتوفير عبور آمن للمواطنين، قائلًا: "لن أسمح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، إنه من حق المواطن أن يجد شارعًا ورصيفًا يمشي عليه".



وأعرب المواطنون عن سعادتهم بقرار محافظ الشرقية بإعادة فتح الشوارع الجانبية الملاصقة لأرض شركة المصرية للتنمية السياحية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على من تسول له نفسه التعدي على الطرق العامة أو غلقها.



كما قام المحافظ بجولة تفقدية داخل شوارع مدينة الزقازيق؛ للاطمئنان على مستوى نظافة الشوارع والتأكد من رفع القمامة أولًا بأول، ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة الزقازيق بتغطية البالوعات المكشوفة ومتابعة أعمال البناء المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.