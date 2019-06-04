رسميًا.. الصربى يوفيتش فى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو

وقع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، عقد انتقاله إلى فريق كرة القدم بنادي ريال مدريد الإسبانى لمدة 6 أعوام مقابل 60 مليون يورو قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء.



وكتبت الصحيفة- على غلافها كعنوان بمناسبة الصفقة الجديدة للميرينجي:"يوفيتش هو الرقم 9"، مشيرة إلى أنه سيساعد بنزيمه بفضل قدرته الكبيرة على إنهاء الهجمات ومميز في الكرات الرأسية، خاصة أن طوله يبلغ 1.81 متر.



وأوضحت الصحيفة أن يوفيتش، 21 عامًا، أبهر ألمانيا وأوروبا بمعدله التهديفي العالي الموسم الماضي مع فرانكفورت، حيث سجل 27 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.



وأشارت الصحيفة إلى أن صيف الريال بدأ جيدًا بضم إدير ميليتاو ورودريجو والآن يوفيتش، فضلًا عن إدين هازارد وفيرلان ميندي القادمين في الطريق.