كارلوس سانتانا: عدم مشاهدة التليفزيون هو وصفتي للتفاؤل

قال عازف الجيتار الأمريكي ذو الأصل المكسيكي، كارلوس سانتانا، إن وصفته للتفاؤل في الحياة هي: عدم مشاهدة التليفزيون أو على الأقل مشاهدة الأحداث الرياضية فقط.



وأضاف سانتانا: "مشاهدة التليفزيون مثل مشاهدة ثوانٍ صغيرة للغاية من السلبية، التى تجعلها تلك الثواني تبدو مثل الأبدية".



وأوضح أنه يمضى وقته بين القراءة وعزف الجيتار، وقال: "هذه الأمور تعطيني الكثير من الطاقة، تجعلني أشعر كما لو أنني أبلغ من العمر 17 عاما أو 27 عاما".



وأشار سانتانا، الذي يشتهر بأغنيته "سموث" التي أطلقها عام 1999، إلى أنه بعد مرور 50 عاما على أدائه القوي خلال مهرجان وودستوك، الذي كان السبب في شهرته، أصيب بالملل من السياسة الأمريكية.



وبدلا من ذلك، فإنه يركز على استخدام الموسيقى لتحقيق الوحدة والانسجام والتخلص من الحواجز والخوف.



وقال سانتانا (71 عاما)، إن ذلك هو هدف الموسيقى، ومن المقرر صدور ألبوم سانتانا الجديد "إفريقيا سبيكس" (إفريقيا تتكلم) في السابع من يونيو الجاري.