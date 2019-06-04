تداول 151 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة (17) سفينة، وتم تداول (151) شاحنة بضائع و(334) سيارة.



وحسبما ذكر في بيان رسمي لموانئ البحر الأحمر، شملت حركة الواردات (126) شاحنة و(334) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (25) شاحنة بضائع.



ووفقًا لما جاء في البيان الخاص بموانئ البحر الأحمر، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة، بينما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى أمانة، القاهرة، الحرية 2، النوى إكسبريس.



فيما غادرت العبارة القاهرة، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين أيلة وسينا، ومغادرة العبارة ايلة، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أيلة وبريدج، وغادرت السفينتان أيلة وسينا.