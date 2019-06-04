الأرجنتينية ساباتيني: رجال التنس أكثر شهرة من السيدات

اعترفت نجمة التنس الأرجنتينية السابقة جابريلا ساباتيني بأن لاعبي التنس الرجال أمثال رافاييل نادال وروجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش أكثر شهرة من اللاعبات السيدات، لكن هذا لا يعني أن منافسات السيدات تمر بفترة سيئة.



وقالت ساباتيني على هامش بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس): مستوى تنس السيدات جيد جدا هذه الأيام، أرى الكثير من اللاعبات الجدد أكثر قوة من الناحية الجسدية، وأود أن أبدي إعجابي بطريقة لعب وشخصية بعضهن.



وتوهجت ساباتيني في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي رفقة مارتينا نافراتيلوفا وشتيفي جراف، حيث أحرزت 27 لقبا خلال مسيرتها بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة في 1990 بجانب لقبين في البطولة الختامية للاعبات التنس المحترفات.



وأكدت ساباتيني أن نادال وفيدرر وديوكوفيتش يتألقون بشدة في الثلاثينيات من العمر مما يجعلهم الأكثر شهرة بين عشاق لعبة التنس.