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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:38 م

جيمي كولوم: أسأت فهم مشاكل تعاطي المخدرات التي كانت تعاني منها آيمي واينهاوس

جيمي كولوم: أسأت
وكالات
dostor.org/2653961

قال مغني الجاز البريطاني جيمي كولوم إنه أساء فهم مشاكل تعاطي المخدرات والكحوليات التي كانت تعاني منها صديقته المغنية آيمي واينهاوس، التي توفيت عام 2011.

وقال كولوم 39 عاما" لم أفهم الادمان ولم أفهم أنه يجب معاملته على أنه مرض وهذه كانت سذاجة
مني".

وكان كولوم وواينهاس يتشاركان في حبهما للموسيقى، وقال كولوم" كنا نستمع لاسطوانات راي تشارلز ودوني هاثاوي".

وأضاف" طالما أعتقد أنها على الرغم من أنها كانت تقوم بهذه المغامرة المجنونة إلا أن الموسيقى سوف تعيدها لأنها كانت مهووسة بالموسيقى".

وأوضح كولوم، الذي سوف يصدر ألبومه الجديد " تولر" هذا الأسبوع، أن شغفه للموسيقى حماه من الوقوع في دائرة المخدرات.

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