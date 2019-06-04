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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 02:38 م

محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بالمستشفيات والوحدات الصحية

محافظ بني سويف يتابع
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2653960

شدد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب.

وأكد استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاء ذلك خلال استعراضه لتقرير بشأن مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة من 16 إلى 31 مايو الماضي، وقام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على191 منشأة متنوعة، وتم سحب 291 عينة وإعدام 447 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 143 محضرا، واستخراج 351 شهادة صحية جديدة.

وقامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية فى الفترة المذكورة بقرى بني عقبة بمركز ببا،والمسيد بمركز إهناسيا وإهوة بمركز بني سويف، وأسفرت عن الكشف على 3857 حالة، وعمل 562 تحليل دم، و99 طفيليات وعمل أشعة لـ 19 حالة وإصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 42 حالات للمستشفيات وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 417 مواطنا.

وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تم المرور على مستشفيات ناصر، إهناسيا، صدر بني سويف، الحميات، رمد بني سويف والواسطى، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، وتقديم الخدمة الطبية عن طريق الخط الساخن لعدد 19 حالة.

كما تم ترخيص مراكزين طبيين، و7 عيادات خاصة، و2 مركز علاج طبيعي، وغلق 30 منشأة نتيجة المرور على 3 مستشفيات خاصة 15 مركزا طبيا، و9 معامل، و70 عيادة خاصة، و25 معمل تحليل، وقامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 45 صيدلية عامة و3 صيدليات بالمستشفيات الحكومية و3 صيدلية بالوحدات الصحية، و2 مخزن أدوية.

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