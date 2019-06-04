الأنبا يوساب يترأس صلوات جناز القمص دانيال بالأقصر

أقيمت صباح اليوم بكنيسة القديس الأنبا باخوميوس بالزينية، شرق الأقصر، صلوات تجنيز الأب القمص دانيال القمص إبراهيم كاهن الكنيسة الذي رحل أمس عن عمر ناهز الـ62 سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 31 سنة.



صلى صلوات التجنيز نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر ومجمع كهنتها إلى جانب عدد من الآباء الرهبان من دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات ودير السيدة العذراء بالحواويش بإخميم والآباء الكهنة من إيبارشيات قنا، قوص ونقادة وأرمنت وإسنا وعدد غفير من افراد الشعب القبطي والشمامسة.



وأقيم قبل بدء صلوات التجنيز القداس الإلهي بحضور جثمان الأب الراحل في السادسة من صباح اليوم بكنيسته بقرية الزينية بالأقصر.