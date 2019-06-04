ريوس أفضل لاعب في البوندسليجا.. وسانشو أفضل صاعد

فاز ماركو ريوس مهاجم وقائد بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الألماني لكرة القدم.



وحصل ريوس البالغ من العمر 30 عامًا على 4ر31 بالمئة من الأصوات وسجل ريوس 17 هدفا في الموسم الماضي من البوندسليجا الذي انهاه دورتموند في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ.



وسبق لريوس الفوز بنفس الجائزة مرتين من قبل في عامي 2012 و.2014وحل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني بعد حصوله على 9ر20 بالمئة من الأصوات.



وجاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثالث بحصوله على 12.4 بالمئة من الأصوات.

وحصد ادي هوتر مدرب اينتراخت فرانكفورت جائزة مدرب العام.



وقاد هوتر فريق اينتراخت فرانكفورت لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الأول له مع الفريق.



ونال هوتر 41.8 بالمئة من الأصوات وجاء فلورين كوفيلدت مدرب فيردر بريمن في المركز الثاني بحصوله على 15 بالمئة من الأصوات.



وفاز جادون سانشو جناح دورتموند بجائزة أفضل لاعب صاعد بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات.