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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:48 م

كومان يتوقع "مستقبلا باهرا" لمنتخب هولندا

رونالد كومان مدرب
رونالد كومان مدرب هولندا
وكالات
dostor.org/2653891

قال رونالد كومان مدرب هولندا إن فريقه يخوض الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الأسبوع مستندا على أحد أفضل الأجيال في بلاده خلال السنوات الأخيرة وتوقع له "مستقبلا باهرا".

وفشلت هولندا في بلوغ نهائيات كأس العالم العام الماضي لكنها أطاحت بألمانيا وفرنسا بطلة العالم من دور المجموعات بالنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية وستواجه البرتغال في قبل النهائي.

وقال كومان لصحيفة جارديان "نحظى بمستقبل رائع وهذا أفضل جيل في السنوات الأخيرة لكنها مجرد البداية..يتمتع اللاعبون بمواهب هائلة".

وتابع "دائما ما نزود نظامنا بلاعبين جيدين من الشبان. تنتج بلادنا مواهب واعدة باستمرار".

وكال كومان المديح بشكل خاص لفيرجيل فان ديك، شريك ماتيس دي ليخت في قلب الدفاع، والفائز مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بجانب جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز هذا
الموسم.

وقال "نملك أفضل ثنائي دفاعي دي ليخت وفيرجيل. الاثنان من طراز رفيع وهذا رائع لأن بناء المنزل يبدأ من الطابق السفلي".

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