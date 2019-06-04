الافيس الإسباني يتعاقد مع لوكاس بيريز مهاجم ويستهام

أعلن نادي ديبورتيفو الافيس الإسباني عن تعاقده مع لوكاس بيريز مهاجم ويستهام يونايتد الإنجليزي.



واجتاز المهاجم الإسباني الكشف الطبي وانضم رسميا لالافيس في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.



ووضع ويستهام بندا يسمح له بالحصول على 30 بالمئة من عائدات البيع المستقبلي للاعب.



وانضم بيريز إلى ويستهام في 2018 بعقد يمتد لثلاثة أعوام لكنه فشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي في ظل وجود ماركو ارناتوفيتش وخافيير هيرنانديز.



يذكر أن لوكاس بيريز هو لاعب كرة قدم إسباني، يلعب في مراكز المهاجم الصريح والمهاجم الثاني والجناح الهجومي الأيسر، ويلعب حاليًا لنادي أرسنال الإنجليزي في صيف 2017 وقبل غلق الميركاتو عاد لوكاس بيريز، الجناح الأيمن لفريق أرسنال الإنجليزي، إلى فريقه السابق ديبورتيفو لاكورونيا الإسبانى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.بعد أن فشل بيريز في حجز مكان أساسي في تشكيل المدرب أرسين فينجر.