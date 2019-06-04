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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:40 م

محافظ الجيزة يتفقد ساحات صلاة العيد بـ8 أحياء

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2653883

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد عدد من الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك للتأكد من حالة النظافة والاشغالات بمحيطها شملت أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وشمال والوراق.

حيث تفقد المحافظ ساحات الصلاة بمنطقه الصباح وزغلول والطوابق ومنشأة البكاري وكفر طهرمس والعشرين والملكة ومصطفي محمود والبحر الأعظم وخاتم المرسلين والمدبح وترعة الزمر وعدد من الساحات الكبرى بنطاق الأحياء.

ووجه المحافظ خلال تفقده بتوقيع جزاءات رادعه لشركات النظافة العاملة في منطقتي كعبيش والملكه لعدم التزامهم برفع المخلفات أولًا بأول موجها هيئة النظافة بالدفع علي الفور بسيارات لرفع اي مخلفات لم يتم رفع من قبل الشركات.

وأعلن راشد عن رفع حاله الطوارئ بقطاعات النظافة والاشغالات، مؤكدًا على رفع 10 الأف طن مخلفات وقمامة في أخر ايام شهر رمضان المبارك مشيرًا أنه تم إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل علي مدار ايام عيد الفطر المبارك مع توجيه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن ونوابهم بالتواجد الميداني علي مدار ايام عيد الفطر.

كما كلف المحافظ برفع كفاءة النظافة والتجميل بمطالع ومنازل الكباري بنطاق المحافظة ووجه المحافظ خلال الجوله برفع إشغالات كشك متعدي علي الطريق بجوار مسجد مصطفي محمود بحي الدقي وشهدت جوله المحافظ توقيع عدد من المحاضر البيئية لمحال تقوم برش المياه بالشوارع وتهدرها وذلك بشارعي كعبيش والاميرة فادية بحي الهرم.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء.

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