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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:40 م

الاستخبارات العسكرية العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

البغدادي
البغدادي
وكالات
dostor.org/2653882

أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، مدير المركز الأمني الرباعي ببغداد، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، أن زعيم تنظيم "داعش" متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

وقال العلاق: "تشير المعلومات عن تنقل الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وخاصة منطقة حمص وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات، فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري، كونها مناطق خالية من القطاعات العسكرية"​​​.

وأكد العلاق: "لدينا معلومات حول وجود خلايا نائمة (لتنظيم داعش) في القرى النائية وأطراف المدن وبعض المناطق السكنية (العراقية)، حيث صدرت لهم أوامر من الإرهابي أبو بكر البغدادي بضرورة حلق اللحى والاندماج مع السكان المدنيين وتهيئة مضافات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية، ولكن رجال الاستخبارات العسكرية لهم بالمرصاد".

وأوضح أن "خلايا داعش الإرهابية لا تستطيع إعادة نشاط التنظيم الإرهابي إلى المناطق المحررة كما كان سابقا، بسبب الخسائر التي تكبدتها على يد القوات الأمنية من خلال المعارك، وقتل أغلب قادة التنظيم، والانكسار النفسي والمعنوي، إلا أن "داعش" أصبح يعتمد في تنفيذ هجماته على الخلايا النائمة في مراكز المدن والمفارز الإرهابية التي تتخذ من المناطق الصحراوية ملاذات آمنة له وجعلها مناطق لعملياته الإرهابية".

وأعلن العراق، في ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، وذلك بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث أراضي البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية"، ولكن السلطات العراقية تعلن بين الحين والآخر عن القضاء على بقايا خلايا تابعة للتنظيم.

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