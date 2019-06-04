"ذا ناشونال" تكشف تفاصيل صفقة دراجون أويل لشراء حصص بترولية في مصر

كشفت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية، عن تفاصيل الصفقة بين شركة "بريتش بتروليوم – BP" البريطانية ودراجون أويل" الإماراتية لشراء حصة الأولى من حقل بترول في خليج السويس بمصر.



وقالت المجلة إن قيمة الأصول المباعة قيمتها تتجاوز الـ 10 مليار دولار، وبالتالي تحصل الشركة الإماراتية على حقوق إمتياز إنتاج واكتشافات الشركة البريطانية في شركة "خليج السويس للبترول".



وتابعت أنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبموافقة وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر.



وأشارت إلى أن الصفقة تعد أحد الدوافع القوية لشركة "دراجون أويل" في مصر، خصوصًا وأن الأصول المباعة تقع في منطقة خليج السويس، حيث بدأت أعمال الحفر في أحد البئرين بها، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في مواقع جديدة في مصر.



وأوضحت أن مصر أصبحت نقطة ساخنة للنشاط الاستثماري للتنقيب عن الغاز وتجذب كبرى الشركات العالمية إليها وكان آخرها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية.