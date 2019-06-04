تراجع صافي ربح سوكار أذربيجان في 2018

قالت شركة الطاقة الحكومية في أذربيجان "سوكار"، اليوم الثلاثاء، إن صافي ربحها انخفض إلى 1.2 مليار مانات (706 ملايين دولار) في 2018 من 2.1 مليار قبل عام، بينما ارتفعت أرباح التشغيل إلى 3.6 مليار مانات من 2.5 مليار.



وقالت الشركة في تقرير مالي سنوي تولت تدقيقه إرنست آند يونج إن الإيرادات ارتفعت إلى 111.2 مليار مانات من 92.6 مليار، بينما زاد الإنفاق إلى 107.6 مليار مانات من 90 مليار مانات.



وقال سليمان جاسيموف، نائب رئيس الشركة لرويترز: "أكملت الشركة ثالث عام مربح على التوالي، على الرغم من زيادة الإنفاق بسبب مضاعفة ضريبة الأرباح وتذبذب سعر الصرف في عدد من الدول التي تعمل فيها سوكار".



وأضاف أن الفضل في ارتفاع الإيرادات والإنفاق يرجع بشكل أساسي إلى ذراع التجارة سوكار تريدينج.