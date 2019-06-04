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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:35 م

6 يونيو.. كنيسة الآباء الرسل بحلوان تحتفل بعيد الصعود

6 يونيو.. كنيسة الآباء
جرجس صفوت
dostor.org/2653871

أعلنت كنيسة الأباء الرسل الأطهار والأنبا كاراس السائح بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، اتمام مراسم الاحتفال بعيد الصعود الإلهي الخميس المقبل، في السابعة حتى التاسعة صباحًا، حتى يتمكن العدد الأكبر من الشعب من الحضور لينالوا بركة الصلاة.

وعيد الصعود الإلهي هو ثاني أعياد القيامة وهو العيد الذي يسبق العنصرة أي حلول الروح القدس مباشرة، وتحيي الكنيسة خلاله مراسم القداس الإلهي تذكار صعود السيد المسيح إلى السموات عقب قيامة من بين الأموات بنحو أربعين يومًا قضاهم برفقة تلاميذه – بحسب العقيدة المسيحية.

يُذكر أن كنيسة الأباء الرسل الأطهار والأنبا كاراس السائح بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان، واحدة من الكنائس الخاضعة لإيبارشية حلوان والمعصرة تحت رئاسة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، كما يقوم على رعايتها كل من القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس أرسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس أبانوب ميلاد.

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