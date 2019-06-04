العثور على طفلة مقتولة داخل منور عقار بالإسكندرية

أمرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول العثور على جثة طفلة مقتولة داخل منور عقار.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفلة مختفية منذ يومين داخل منور عقار بمنزل بمنطقة نجع العرب.



بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة طفلة تدعى "سندس"، ملقاة داخل المنور، وبسؤال أحد شهود العيان قرر أن والدها متوفى، وأن الطفلة كانت تلهو أمام منزلها، وفجأة اختفت ولم يتم العثور عليها.



وأكد أنه تم البحث عنها لعدة ساعات متواصلة ولم يتم العثور عليها، وفجأة عثر عليها أحد الأشخاص مقتولة وملقاة داخل عقار خلف سكنها، فتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.