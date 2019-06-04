القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
حوادث
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:33 م

العثور على طفلة مقتولة داخل منور عقار بالإسكندرية

العثور على طفلة مقتولة
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
dostor.org/2653868

أمرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية بسرعة إجراء تحريات المباحث حول العثور على جثة طفلة مقتولة داخل منور عقار.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفلة مختفية منذ يومين داخل منور عقار بمنزل بمنطقة نجع العرب.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة طفلة تدعى "سندس"، ملقاة داخل المنور، وبسؤال أحد شهود العيان قرر أن والدها متوفى، وأن الطفلة كانت تلهو أمام منزلها، وفجأة اختفت ولم يتم العثور عليها.

وأكد أنه تم البحث عنها لعدة ساعات متواصلة ولم يتم العثور عليها، وفجأة عثر عليها أحد الأشخاص مقتولة وملقاة داخل عقار خلف سكنها، فتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ 3 أيام

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ اسبوع

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

الآن

السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر

فحص 26 ألف سجين ضمن حملة "100 مليون صحة"

البرلمان يناقش مشروع قانون زيادة المعاشات الأحد المقبل

السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الفطر المبارك

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر: تشغيله مخالفة من عقار لعلاج الجهاز الهضمى بالأسواق

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

ألبومات الصور

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

عبلة الكحلاوى: الشهيد جعل عظامه جسرًا ليعبر الآخرون إلى استقرار الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

رياضة

كومان يتوقع "مستقبلا باهرا" لمنتخب هولندا

دوري الأمم الأوروبية: رونالدو يقود البرتغال ضد سويسرا مع الجيل الصاعد

الافيس الإسباني يتعاقد مع لوكاس بيريز مهاجم ويستهام

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر: تشغيله مخالفة من عقار لعلاج الجهاز الهضمى بالأسواق

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

الرئيس نيوز

غداً "وزارة الزراعة" تستقبل الملايين وتنشط الرقابة وتوقف الأجازات

الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع الملوك والرؤساء بعيد الفطر

أمير سعودي يهدي طفلا هدية ثمينة في العيد بسبب قصيدة

الجمارك تُحصِّل مليار جنيه عن سيارات وقطع غيار أوروبية في شهر

من أول يناير.. إلزام "شركات الأشخاص" بتقديم إقرار ضريبي "الكتروني"

كشكول

المعاهد الأزهرية: تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية الأزهرية بعد العيد

ننشر جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع دور ثان لأولى ثانوي

وفد مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يقدم التهنئة لمنظمة خريجي الأزهر بمناسبة عيد الفطر

رئيس جامعة القاهرة: تمويل مشروعات بحثية جديدة بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه

الإيسيسكو تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد

الأمصار

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

وصول أول رحلة مباشرة لـ"مصر للطيران" من القاهرة إلى واشنطن

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي بطرابلس اللبنانية

مقتل 13 من "طالبان" في غارات جوية جنوب أفغانستان

مسلحو الحوثي يختطفون إمام مسجد و24 آخرين بسبب صلاة العيد

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الألمان يدرسون ماهية غبار القمر للحصول على مواد بناء

عندما يضر الحب بالاقتصاد

هل الزبادي المجمد أقل دسامة من المثلجات؟

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎