لجنة المواطنة بحماة الوطن تهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

بدأت لجنة المواطنة بحزب حماة الوطن، بالتنسيق مع لجان المواطنة في كافة محافظات مصر استعدادا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، بتقديم التهنئة إلى كل القيادات السياسية والمؤسسية باسم الحزب في كل محافظات مصر.



وأرسلت اللجنة المركزية للمواطنة باقة من الحب والتهنئة إلى كل اعضاء الحزب وشعب مصر والمؤسسات المصرية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك.



وتقدمت مرثا محروس، أمينة المواطنة بالحزب، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر.



وأضافت: "أننا في تلك المناسبة المباركة نؤكد عزمنا على الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وخلف مؤسساتها الوطنية عاقدين النية والعزم على مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء لتحقيق غدا أفضل لمصر وللمصريين والوصول إلى المكانة التى تليق بنا بين الأمم وبما يستعيد للدولة المصرية ريادتها على كافة المستويات المحلية والإفريقية والعربية والدولية".