الخميس.. كنيسة الأنبا أنطونيوس تتمم طقس عيد الصعود الإلهي

أعلنت كنيسة الأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس بحلوان عن إتمام مراسم الاحتفال بعيد الصعود الإلهي يوم الخميس المقبل.



وذلك في تمام الساعة الثمانة وحتى الساعة العاشرة صباحًا حتى يتمكن العدد الاكبر من الشعب من الحضور لنوال بركة الصلاة.



وعيد الصعود الإلهي هو ثاني أعياد القيامة، وهو العيد الذي يسبق العنصرة أي حلول الروح القدس مباشرة، وتحيي الكنيسة خلاله مراسم القداس الإلهي تذكار صعود السيد المسيح إلى السماوات عقب قيامة من بين الأموات بنحو أربعين يومًا قضاهم برفقة تلاميذه، بحسب العقيدة المسيحية.



يُذكر أن كنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، واحدة من الكنائس الخاضعة لإيبارشية حلوان والمعصرة تحت رئاسة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان، كما يقوم على رعايتها كل من القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس ارسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس ابانوب ميلاد.