القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
محافظات
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:29 م

انتظام العمل بميناء الإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر المبارك

انتظام العمل بميناء
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2653862

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية إن حركة العمل بالميناء منتظمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث يشهد الميناء نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع، فقد بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة، تراكي على الأرصفة 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الداخلي 34 سفينة والخارجي 40 سفينة، كما انتظمت حركة الشاحنات حيث تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الغندور أن اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء وجه إدارات الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج البضائع والشاحنات والسفن من والي الميناء بيسر وأمان.

كان الميناء شهد منذ أيام نشاطا في حركة القطارات والشاحنات، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل ب 1500 طن قمح متجهة إلي المطاحن في كفر الشيخ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار عليه شحنة فحم تزن 1000 طن متجه الى التبين، كما تم دخول وخروج 12245 شاحنة عامة من والى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 800 ألف طن منهم 550 ألف طن قمح.

ووجه رئيس هيئة الميناء الإدارات، المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن.

اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

أسماء الشركات المتداول أسهمها بـ"المليم" فى البورصة

السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر

فحص 26 ألف سجين ضمن حملة "100 مليون صحة"

البرلمان يناقش مشروع قانون زيادة المعاشات الأحد المقبل

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر: تشغيله مخالفة من عقار لعلاج الجهاز الهضمى بالأسواق

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

ألبومات الصور

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

عبلة الكحلاوى: الشهيد جعل عظامه جسرًا ليعبر الآخرون إلى استقرار الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

رياضة

كومان يتوقع "مستقبلا باهرا" لمنتخب هولندا

دوري الأمم الأوروبية: رونالدو يقود البرتغال ضد سويسرا مع الجيل الصاعد

الافيس الإسباني يتعاقد مع لوكاس بيريز مهاجم ويستهام

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر: تشغيله مخالفة من عقار لعلاج الجهاز الهضمى بالأسواق

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

الرئيس نيوز

غداً "وزارة الزراعة" تستقبل الملايين وتنشط الرقابة وتوقف الأجازات

الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع الملوك والرؤساء بعيد الفطر

أمير سعودي يهدي طفلا هدية ثمينة في العيد بسبب قصيدة

الجمارك تُحصِّل مليار جنيه عن سيارات وقطع غيار أوروبية في شهر

من أول يناير.. إلزام "شركات الأشخاص" بتقديم إقرار ضريبي "الكتروني"

كشكول

المعاهد الأزهرية: تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية الأزهرية بعد العيد

ننشر جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع دور ثان لأولى ثانوي

وفد مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يقدم التهنئة لمنظمة خريجي الأزهر بمناسبة عيد الفطر

رئيس جامعة القاهرة: تمويل مشروعات بحثية جديدة بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه

الإيسيسكو تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد

الأمصار

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

وصول أول رحلة مباشرة لـ"مصر للطيران" من القاهرة إلى واشنطن

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي بطرابلس اللبنانية

مقتل 13 من "طالبان" في غارات جوية جنوب أفغانستان

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

عذوبة الصوت ودفئه وراء الاستعانة بمساعدين صوتيين "إناث"

الألمان يدرسون ماهية غبار القمر للحصول على مواد بناء

عندما يضر الحب بالاقتصاد

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎