انتظام العمل بميناء الإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر المبارك

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية إن حركة العمل بالميناء منتظمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث يشهد الميناء نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع، فقد بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة، تراكي على الأرصفة 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الداخلي 34 سفينة والخارجي 40 سفينة، كما انتظمت حركة الشاحنات حيث تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأضاف الغندور أن اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء وجه إدارات الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج البضائع والشاحنات والسفن من والي الميناء بيسر وأمان.



كان الميناء شهد منذ أيام نشاطا في حركة القطارات والشاحنات، حيث خرج من ميناء الإسكندرية قطار سكة حديد محمل ب 1500 طن قمح متجهة إلي المطاحن في كفر الشيخ، وخرج من ميناء الدخيلة قطار عليه شحنة فحم تزن 1000 طن متجه الى التبين، كما تم دخول وخروج 12245 شاحنة عامة من والى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغ مخزون الغلال بالميناء 800 ألف طن منهم 550 ألف طن قمح.



ووجه رئيس هيئة الميناء الإدارات، المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن.