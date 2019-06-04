البورصة تنظر قيد زيادة رأسمال "المصريين فى الخارج"

تقدمت إدارة شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية, بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 113.08 مليون جنيه إلى 124.4 مليون جنيه.



وقالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن الزيادة المقررة تصل إلى 11.317 مليون جنيه، موزعة على 4.527 مليون سهم بقيمة hسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد.



وأوضحت البورصة أن الزيادة ممولة بالكامل من الأرباح الموزعة بعد اجراء توزيعات أرباح عام 2018 والأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية السنوية في 31 ديسمبرمن العام الماضى 2018.



وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جار فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد، تمهيدًا للبت فيها بعد انتهاء فترة إجازات عيد الفطر.