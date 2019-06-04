الكرملين: على أوكرانيا الوفاء بالتزاماتها قبل عقد أي اجتماع بـ"صيغة نورماندي"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على أوكرانيا أن تفي بالتزاماتها قبيل أي اجتماع في صيغة "نورماندي".



وقال بيسكوف- في تصريح صحفي- إن "الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مؤخرًا مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن هذا الاجتماع".



وأضاف أنه "لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعقد اجتماع بصيغة "نورماندي"، مؤكدا ترحيبه بتعيين الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما ممثلًا لكييف في مجموعة الاتصال حول تسوية الوضع في دونباس.



من جانبه، أعلن ليونيد كوتشما- المعين مؤخرًا من قبل الرئيس الأوكراني ممثلًا لكييف في مجموعة الاتصال حول التسوية في منطقة دونباس- أنه يعتزم إطلاق مبادرة لفرض نظام وقف إطلاق النار في الإقليم خلال موسم الحصاد.



ويجري بحث تسوية الوضع في إقليم "دونباس" الأوكراني في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد خطوات الحد من تصعيد الأزمة، بما في ذلك الهدنة ووقف إطلاق النار.