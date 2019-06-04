تباطؤ كبير للتضخم في منطقة اليورو ومعدل البطالة في أدنى مستوى منذ 10 سنوات

تباطأ التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير في مايو، فيما وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2008، حسبما أعلن الثلاثاء المكتب الأوروبي للاحصاءات "يوروستات".



ووفق بيانات أولية، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1،2% في مايو، مقابل 1،7% في أبريل، ويعود ذلك خصوصًا إلى انخفاض أسعار موارد الطاقة.



وهذه الأرقام أدنى من توقعات محللين تحدثت إليهم شركة فاكتسيت للخدمات المالية، قدروا معدل التضخم بنسبة 1،4%.



كما أن معدل التضخم هذا أدنى من هدف 2% الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي، وبحسب المصرف المركزي الأوروبي، يجب أن يكون معدل التضخم السنوي أدنى بقليل فقط من هذا الهدف.



كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع الغذائية والتبغ والكحول ويستثني الطاقة والسلع المتقلبة بشكل خاص، إلى 0،8% في مايو، أي بتراجع بنسبة 0،5% عن أبريل.



وتعزز هذه الأرقام المخاوف من أن الاضطراب الذي تشهده التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين واشنطن والصين بدأ يزعزع الاقتصاد العالمي.



من جهة ثانية، أعلن "يوروستات" الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو وصل في ابريل إلى أدنى مستوى له منذ اغسطس 2008، حيث بلغ نسبة 7،6%.



وهذا الرقم أفضل مما توقعه محللون تحدثت إليهم فاكتسيت، حيث رأى هؤلاء أن معدل البطالة سيبلغ 7،7% كما في شهر مارس.



ولم يتوقف معدل البطالة في منطقة اليورو عن التراجع منذ أن وصل دون نسبة 10% في سبتمبر 2016. وهو يقترب من المعدل الوسطي الذي كان بلغ قبل الأزمة المالية في عامي 2007 و2008 أي نسبة 7،5%.



وفي أسوأ محطات أزمة الديون، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له مع نسبة 12،1% في ابريل ومايو ويونيو 2013.



وفي دول منطقة اليورو التسع عشرة، سُجل أدنى معدل بطالة في ابريل في ألمانيا (3،2%) وهولندا (3،3%).



وأعلى معدلات البطالة سجلت في اليونان 18،5% في فبراير 2019، وهو آخر رقم متوفر، وفي إسبانيا (13،8%).



وفي دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بلغ معدل البطالة 6،4% في ابريل، وكذلك فيمارس.

وهذا أدنى معدل بطالة منذ بدء يوروستات إحصاءاته الشهرية في يناير 2000.