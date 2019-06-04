عودة 476 مصريًا من ليبيا وعبور 68 شاحنة عبر منفذ السلوم

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر إن 476 مصريًا عادوا إلى مصر عبر منفذ السلوم البري، بينهم 419 شخصًا سافروا بصورة شرعية، و57 شخصًا بصورة غير شرعية، وعبور 68 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف مدير أمن مطروح- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم الانتهاء من إجراءات سفر 543 بينهم عبر المنفذ، منهم 97 مصريًا و446 ليبيًا، كما تم الانتهاء من إجراءات مغادرة 6 شاحنات محملة بالبضائع، والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي.



وأوضح اللواء هشام نصر أنه تم أيضًا إنهاء إجراءات وصول 62 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.