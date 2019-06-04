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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:21 م

أساقفة الكنيسة يدعمون ترشيحات البابا تواضروس للإيبارشيات

البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
dostor.org/2653854

كشفت مصادر كنسية عن أن غالبية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمجمع المقدس قد أجمعوا بالموافقة على جميع ترشيحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للإيبارشيات الخالية، والتي أرسلها لهم لإبداء ملحوظاتهم بها منذ عدة أيام.

وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور "إلى أن البابا تواضروس قد منح مهلة حوالي 3 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء، لأساقفة المجمع المقدس لإستطلاع أرائهم حول الترشحيات الجديدة للأساقفة الذين سيتم سيامتهم خلال القداس الإلهي الاحد المقبل والذي يقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية برئاسة البابا.

وأوضحت أنه تمت الموافقة على جميع الترشيحات الخاصة بالأساقفة الجدد والتي تمثلت في تجليس نيافة الأنبا انطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب إفريقيا وسيامة كل من الأب بولس البراموسي أسقفًا لإيبارشيى شرق كندا والأب الاريون البراموسى أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر والأب ميخائيل المحرقي أسقفًا لإيبارشية منفلوط والأب متاؤس الأخميمي أسقفًا ورئيسًا لدير السيدة العذراء مريم بأخميم.

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