الأحد.. الإعلان عن تفاصيل بينالى القاهرة الدولى للفنون

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة مساء الحد المقبل، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل بينالى القاهرة الدولى للفنون، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بساحة دار الأوبرا.



ويأتى المؤتمر بحضور كل من الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالى، والفنان إيهاب اللبان قومسير عام البينالى، إضافة إلى حضور جميع الفنانين المشاركين فى البينالى وضيف الشرف ولجنة تحكيم البينالى.



يذكر أن الدورة الثالثة عشرة من بينالى القاهرة الدولى تأتى بتمثيل مصرى متميز، لسبعة من أهم الفنانين المصريين المؤثرين فى الحركة التشكيلية على الصعيد المحلى والدولى، وسيفتتح البينالى يوم الإثنين 10 يونيو بمجمع الفنون بالزمالك، وبمتحف الفن الحديث وقصر الفنون بالأوبرا.



وكان بينالي القاهرة الدولي للفنون قد توقف لعدة سنوات، اقتربت لما يقرب من 8 سنوات، وبذلت الوزارة مؤخرًا مجهودًا كبيرًا في إعادته من جديد.