القاهرة : الثلاثاء 04 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
رياضة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:18 م

نجومية اللاعبين تساعد في الانتشار العالمي للدوري الأمريكي

نجومية اللاعبين تساعد
وكالات
dostor.org/2653851

تتنقل سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد وصول فريق تورونتو رابتورز الكندي الى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بمواجهة غولدن ستايت ووريرز، ما يشير بشكل واضح إلى التأثير العالمي المتزايد للبطولة أو ما يعرف بـ "العولمة السلوية".

وبعدما استقبل رابتورز في معقله نظيره ووريرز في أول مباراتين من السلسلة، غادر الفريقان إلى كاليفورنيا لخوض المباراتين الثالثة والرابعة (الأربعاء والجمعة) بعدما نجح حامل اللقب في العامين الماضيين في تعديل النتيجة 1-1 بفوزه على ارض منافسه 109- 104 الاحد.

وتحدث مفوض الدوري الأمريكي آدم سيلفر، عن واقع خوض النهائي في كندا قائلا: "من الناحية الرمزية، خوض أوّل نهائي لنا خارج الولايات المتحدة الاميركية قد يكون له تأثير كبير على الدول التي تتابع الدوري الاميركي للمحترفين، ولكن ليس لديها أندية (في الدوري)".

وتابع: "من الواضح أنه نوع من العلامات... التي، حسب اعتقادي، ستكون علامة فارقة".

ويبث نهائي الدوري الأمريكي في 215 دولة في مختلف أنحاء العالم بـ 50 لغة بعد أن كانت بعض مباريات الدور الفاصل "بلاي اوف" تسجل وتبث لاحقا في الولايات المتحدة، كما ينظم الدوري مع شركائه الرعاة برامج خاصة لمشاهدة المباريات في كندا والصين واليابان والفيليبين وإيطاليا والبرازيل والمكسيك.

وأردف سيلفر قائلا: "نحن اليوم أمام رياضة عالمية إلى حد كبير، وإحدى الرياضات الأكثر شعبية في العالم، حيث يتألف 25 بالمئة من الدوري الاميركي من لاعبين ولدوا خارج الولايات المتحدة".

وفي بداية الموسم الحالي، كان هناك 108 لاعبين أجانب من 42 دولة، مع العدد الاكبر منهم قادمين من الجارة كندا بإجمالي 11 لاعبا.

ويشارك في الدور النهائي سبعة لاعبين من خارج الحدود الاميركية، بمن فيهم لاعب الارتكاز الاسترالي أندرو بوغوت والجناح السويدي جوناس ييريبكو من غولدن ستايت ووريرز.

أما فريق رابتورز، فيضم في صفوفه الجناح الكاميروني باسكال سياكام، لاعب الارتكاز الاسباني مارك غاسول ومواطنه الكونغولي الأصل سيرج إيباكا، الكندي كريس بوشيه والانجليزي أو دجاي أنونوبي الذي خضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة في أبريل الماضي.

ويتواصل إيباكا على أرض الملعب مع سياكام بالفرنسية ومع جاسول بالإسبانية وعن هذا الواقع يقول سياكام "هذا هو فحوى الدوري الاميركي"، مضيفا "إنه يتعلق بالفرص وبشبان يأتون من مختلف الاماكن من أجل أن يتنافسوا جميعا على هذا المستوى".

إلى كل هؤلاء، يضاف لاعب تورونتو جيريمي لين، أول لاعب أميركي يتحدر من أصول تايوانية يخوض نهائي الدوري والثالث من أصول صينية.

وانتقل لين الى صفوف تورونتو في فبراير الماضي، وهو النادي الثامن الذي يدافع عن ألوانه بعدما بدأ مسيرته مع جولدن ستايت عام 2010 وتحدث لين عن تجربته بالقول "أن أكون هنا، لم أتوقع (حصول) ذلك".

ولا يشذ مدرب تورونتو الأميركي نيك نورس عن باقي اللاعبين كونه أمضى 11 عاما من مسيرته الطويلة مع التدريب في أوروبا، وتحديدا مع أندية إنكليزية على غرار لندن تاوورز ومانشستر دجاينتس.

وقال نورس "كل هذه المحطات، في بعض الاماكن النائية، كانت خبرة قيمة... استخدمت الكثير منها كقاعدة اختبار".

ويضم الطاقم المساعد للمدرب نورس باتريك موتومبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية والإيطالي سيرجيو سكاريولو.

ولا تقتصر "العولمة السلوية" على اللاعبين فقط، فرئيس رابتورز ماساي أوجيري الذي اختير سابقا كأفضل إداري تنفيذي في الدوري، يتحدر من نيجيريا.

ويقول أوجيري "عندما أنظر إلى هذا الكم الكبير من اللاعبين الأجانب في صفوف فريقنا وحتى في الطاقم العامل في الفريق، فهذا ما وَحَدنا فعلا".

وتابع "بامكاننا جميعا أن نعتمد على التنوع وتعدد الثقافات في تورونتو وفي كندا. هكذا هو فريقنا. أشعر بفخر لأني من إفريقيا".

أن كثرة الروابط الإفريقية بطرفي نهائي الدوري هذا الموسم من الأسباب التي دفعت سيلفر الى اعتبار القارة الإفريقية منطقة نمو رئيسية للدوري الاميركي.

ويقول "إنها (إفريقيا) أحد الاماكن التي نبحث عنها في العالم حيث نرى فرصة هائلة. وبالتأكيد في الصين أيضًا".

ويخطط الدوري الاميركي لإطلاق دوري للمحترفين في إفريقيا العام المقبل.

وتطرق سياكام إلى هذا الامر قائلا "اعتقد انه رائع"، قبل أن يتابع "إنه امر مهم جدا للاعبين الافارقة وهو أمر رائع بالتأكيد للقارة (الإفريقية)، لديهم أكاديمية الدوري الاميركي للمحترفين وأشياء مماثلة تساهم في نمو اللعبة في إفريقيا".

وأضاف "آمل أن يكون لدينا المزيد من الشبان من إفريقيا يحصلون على الفرصة للتواجد هنا على هذا المسرح".

ولا تقتصر شعبية ونمو كرة السلة الاميركية على القارة السمراء فقط، بل انتقلت الشرارة إلى استراليا والسويد.

ويؤكد لاعب إرتكاز ووريرز بوجوت أن الدوري الاسترالي في نمو، ويتابع "الدوري في تطور، لا يزال هناك مزيد من العمل للقيام به، ولكن آمل أن يتابع نموه".

بدوره، يحاول ييريبكو، زميل بوجوت بطل الدوري خلال الموسمين الماضيين، أن يعزز من مكانة كرة السلة السويدية، ويقول "تتطور كرة السلة في جميع أنحاء العالم".

وأردف "من الرائع رؤية كرة السلة تنمو كما حصل في الاعوام العشرة الاخيرة التي أمضيتها في الدوري".

وختم قائلا: "أحاول دائما الترويج لكرة السلة في السويد. إنها تنمو ايضًا، ربما بوتيرة أبطأ من دول أخرى، ولكني أشعر بالدعم الذي تحظى به (في السويد)".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

الآن

أسماء الشركات المتداول أسهمها بـ"المليم" فى البورصة

السيسي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر

فحص 26 ألف سجين ضمن حملة "100 مليون صحة"

البرلمان يناقش مشروع قانون زيادة المعاشات الأحد المقبل

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر: تشغيله مخالفة من عقار لعلاج الجهاز الهضمى بالأسواق

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

ألبومات الصور

ملخص مباراة الزمالك وحرس الحدود

عبلة الكحلاوى: الشهيد جعل عظامه جسرًا ليعبر الآخرون إلى استقرار الوطن

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب طائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي

محافظ القاهرة يستعد لعيد الفطر بجولات ليلية مفاجئة

رياضة

كومان يتوقع "مستقبلا باهرا" لمنتخب هولندا

دوري الأمم الأوروبية: رونالدو يقود البرتغال ضد سويسرا مع الجيل الصاعد

الافيس الإسباني يتعاقد مع لوكاس بيريز مهاجم ويستهام

نجم الساعة

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الأكثر قراءة

"الداخلية" تزف بشرى سارة للمصريين القادمين من الخارج

صحيفة أسبانية: صلاح قد يحرم ميسي من جائزة "الكرة الذهبية"

الصحة تحذر: تشغيله مخالفة من عقار لعلاج الجهاز الهضمى بالأسواق

تقارير.. الكاف يتجه لتغيير نظام نهائي دوري الأبطال

الرئيس نيوز

غداً "وزارة الزراعة" تستقبل الملايين وتنشط الرقابة وتوقف الأجازات

الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع الملوك والرؤساء بعيد الفطر

أمير سعودي يهدي طفلا هدية ثمينة في العيد بسبب قصيدة

الجمارك تُحصِّل مليار جنيه عن سيارات وقطع غيار أوروبية في شهر

من أول يناير.. إلزام "شركات الأشخاص" بتقديم إقرار ضريبي "الكتروني"

كشكول

المعاهد الأزهرية: تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية الأزهرية بعد العيد

ننشر جدول امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع دور ثان لأولى ثانوي

وفد مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس يقدم التهنئة لمنظمة خريجي الأزهر بمناسبة عيد الفطر

رئيس جامعة القاهرة: تمويل مشروعات بحثية جديدة بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه

الإيسيسكو تفتح باب الترشح لمنصب المدير العام المساعد

الأمصار

الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق

"جماعة حزبية" تعلن العيد في فلسطين.. والأمن يتدخل

وصول أول رحلة مباشرة لـ"مصر للطيران" من القاهرة إلى واشنطن

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي بطرابلس اللبنانية

مقتل 13 من "طالبان" في غارات جوية جنوب أفغانستان

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

عذوبة الصوت ودفئه وراء الاستعانة بمساعدين صوتيين "إناث"

الألمان يدرسون ماهية غبار القمر للحصول على مواد بناء

عندما يضر الحب بالاقتصاد

الصحة

اكتشاف حالة إصابة بفيروس "نيباه" المميت في ولاية كيرالا الهندية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎