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الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 01:17 م

لجان تموينية في الوادي الجديد طوال العيد

لجان تموينية في الوادي
محمد علي مهدي
dostor.org/2653850

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان للمرور المكثف على المخابز والأسواق طوال أيام عيد الفطر المبارك.

أكد المهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بمحافظة الوادى الجديد، تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، للمرور على المحال العامة بالأسواق، وذلك لحماية المستهلك من كل أنواع الغش، إلى جانب التأكد من وفرة السلع التي تهم المواطن خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.

ولفت صلاح، إلى أن المديرية تكثف الحملات على محلات بيع الدواجن المجمدة ومحلات الأسماك والأسواق العامة والمخابز بجميع أنواعها، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة نجحت في زيادة الأرصدة والمعروضات من السلع الغذائية.

وأشار الى تكثيف المرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمي بسهولة ويسر وكذلك محطات خدمة وتموين السيارات، مع إنشاء غرفة عمليات بالمديرية تعمل من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، إلى جانب غرفة عمليات بكل إدارة فرعية بالمحافظة.

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