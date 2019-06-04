اللاعب الهولندي دي ليخت لم يحدد خطوته القادمة بعد أياكس

أكد اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس امستردام الهولندي أنه لم يحدد خطوته القادمة حتى الآن.



وقال دي ليخت، في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة "سبورت" الأسبانية: "مازلت أدرس العروض المقدمة لي من أندية برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، بخلاف البقاء في أياكس"، مضيفا: "الخيارات الموضوعة أمامي جيدة، لكني أريد اختيار الأفضل".



وتألق دي ليخت بقميص أياكس هذا الموسم، وساهم بقوة في تحقيق الفريق للقب الدوري الهولندي، والوصول للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.



جدير بالذكر أن دي ليخت شارك لأول مرة مع فريق أياكس الأول في مباراة بالكأس ضد فيلم تو تيلبورج وسجل من ركلة ركنية في 25 دقيقة، مما جعله ثاني أصغر هداف عبر تاريخ أياكس بعد كلارنس سيدورف، وأصبح أصغر لاعب عبر التاريخ (17 عامًا و285 يومًا) يلعب في نهائي أوروبي عندما شارك كأساسي ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي 2017.