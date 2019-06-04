كولومبيا تفوز على بنما بثلاثة أهداف نظيفة وديا

حقق منتخب كولومبيا فوزًا كبيرًا على نظيره البنمي بثلاثية نظيفة، في مباراة ودية أقيمت في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، ضمن تحضيراتها لخوض بطولة كوبا أمريكا.



سجل أهداف اللقاء ويليام تيسيو ولويس مورييل ورادميل فالكاو.



وقدم المنتخب الكولومبي مباراة هجومية شهدت هدفًا مبكرًا في الدقيقة 6 لتيسيو، قبل أن يضيف مورييل الهدف الثاني في الدقيقة 38.



واختتم فالكاو الثلاثية من ركلة جزاء تسبب فيها مهاجم موناكو ليسجل هدفه رقم 34 مع المنتخب الكولومبي في 84 مباراة، وينفرد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.



وشارك لاعب بايرن ميونخ خاميس رودريجيز، في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء، وكاد يضيف الهدف الرابع، لولا اصطدام تسديدته بالقائم الأيمن.